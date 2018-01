À la découverte du ski de randonnée

Trois millions de Français vont partir bientôt à la montagne pour les vacances d'hiver. Certains en profiteront pour découvrir le ski de randonnée, loin de la foule et loin des remonte-pentes. Depuis quelques hivers, cette activité se démocratise et les stations l'ont bien compris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.