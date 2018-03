A la découverte des sources du chocolat

Nous mangeons en moyenne sept kilos de chocolat par an et par personne. Et nous ne sommes pas les seuls à aimer ce produit. En 2017, la demande mondiale a augmenté de 7%. L'Asie et l'Afrique sont aussi de plus en plus gourmandes. Cependant, en Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao, le dérèglement climatique menace la production. Alors, le chocolat va-t-il devenir un produit de luxe ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.