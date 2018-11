À la découverte des trésors engloutis de Villefranche-sur-Mer

À Villefranche-sur-Mer, des archéologues amateurs fouillent le fond marin de la rade. Ils remontent à la surface des amphores, des assiettes ou encore des pichets datant de plusieurs siècles. Ces pièces reçoivent des numéros de référence et un point GPS. Elles sont ensuite étudiées et mises en vitrine dans les musées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.