À la découverte du village flottant de Prek Toal

Prek Toal est un village cambodgien constitué de maisons construites sur des radeaux en bambou. Il est situé sur le lac Tonlé Sap, qui passe d'un demi-mètre à dix mètres de profondeur pendant la saison des pluies. Une immense étendue d'eau dont la beauté et l'utilité ont été reconnues par l'Unesco. Si vous rêvez d'une vie sur pilotis tout en aspirant au calme, regardez ces images rapportées par nos journalistes.