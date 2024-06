À deux mois des jeux, la baignade toujours impossible dans la Seine

À cause de la pluie, trop de bactéries ruissellent dans la Seine, si les épreuves avaient lieu ce jour, avec la météo du moment, il faudrait les annuler. Pour l’heure, ce ne sont pas les nageurs, mais seulement les péniches qui empruntent ce futur couloir olympique. Au pied du pont Alexandre III se trouve le centre névralgique des disciplines olympiques dans la Seine. En prévision, l’association Surfrider effectue des prélèvements indépendants depuis huit mois, une fois tous les quinze jours, et la pluie n’en finissant pas, les derniers résultats ne sont toujours pas bons. On attend les ouvrages qui sont des immenses bassins qui vont récolter les eaux pluviales à côté de la gare d’Austerlitz. D’autres armes sont déjà déployées en amont de la Seine, comme les usines modernisées pour le traitement des eaux usées comme celle de Noisy-le-Grand. Les eaux usées sont surveillées quotidiennement afin de vérifier virus et bactéries. Tous ces chantiers représentent tout de même une facture assez salée, mais pour lors, ça ne suffit pas à rendre la Seine propre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta