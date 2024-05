À deux mois des Jeux : le prix des locations en chute libre

Si Linda nous fait visiter son appartement en plein cœur de Paris, c'est parce qu'elle n'arrive pas à le louer. Comme beaucoup, la propriétaire voyait en ces Jeux olympiques une aubaine financière et avait dont mis son appartement à 605 euros la nuit. C'est trois fois plus cher que d'habitude. Mais aucun locataire intéressé en vue, alors elle a du revoir ses ambitions. Et c'est sans résultat pour le moment. Son cas est loin d'être isolé. Ces six derniers mois, à Paris, le prix moyen d'une location pour les Jeux olympiques a chuté de 32%. La plateforme de location PAP, a même vu certains prix s'effondrer. Les propriétaires n'hésitent pas non plus à mettre en avant des locations spéciales Jeux olympiques. Certains cartographient même les sites des épreuves sur leurs annonces, mais en vain. Pour réussir à louer son bien, il fallait donc s'y prendre très tôt. Les prix baissent, car beaucoup arrivent trop tard sur le marché. Mais aussi parce que le nombre d'annonces ne cessent de flamber. Mais alors les propriétaires finiront-ils par trouver preneur ? Le marché est au ralenti, mais l'espoir leur est encore permis. TF1 | Reportage A. Gay, B. Lachat