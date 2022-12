À Doha : la température monte

C'est une immense vague rouge qui déferle ce soir sur le stade Al Bayt. Mais au beau milieu, quelques gouttes de bleu. Il suffisait de faire un simple détour au centre-ville de Doha ce mercredi pour comprendre que le Maroc s'apprête à jouer presque à domicile. Soudain, en voilà qui en font de la foule. En réalité, c'est tout le Moyen-Orient, et même tout un continent qui porte et soutient cette première équipe africaine demi-finaliste de la Coupe du monde. Pour faire le plein d'énergie, certains ont fait le choix de s'isoler de la foule. Attirés par... du bleu, forcément. "On va donner de la voix comme on n'a jamais donné, on va les supporter, et les joueurs vont nous entendre", confie un supporter français. À quelques minutes du coup d'envoi de ce match historique, il y a déjà une certitude. Dès jeudi, les supporters de l'équipe vaincue deviendront les premiers supporters de celle qui l'emportera. TF1 | Reportage A. Barrier