À Dunkerque, la justice tente de reprendre un cours normal

La justice a été presque à l'arrêt pendant les deux mois de confinement. Seules les affaires urgentes ont été traitées. Le retard accumulé est considérable. La justice civile, celle des divorces ou des loyers impayés, a bien du mal à reprendre un cours normal. Au tribunal de Dunkerque, magistrats et greffiers font tout pour rattraper le retard dû à l'épidémie. Tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.