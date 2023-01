À Évreux, bus et voitures cibles de plusieurs incendies

À côté des transports, prêts à partir, on aperçoit les restes des neufs bus scolaires, carbonisés. L’incendie s’est déclaré dans la nuit, et a mobilisé une trentaine de pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer, mais la nouvelle a choqué. Vincent est chauffeur de bus dans l’entreprise depuis trois ans. Ce lundi, dans la matinée, c’est en arrivant qu’il a découvert les dégâts, abasourdi. Il y a quelques jours, de façon étrangement similaire, des véhicules avaient été incendiés, là encore en pleine nuit, à seulement quelques kilomètres, dans deux concessions automobiles. Pour les habitants, cette récurrence interroge. Plusieurs enquêtes sont en cours, toutes les forces judiciaires sont mobilisées, pour tenter de savoir si ces affaires sont liées. “Sur le plan matériel, on n’a pas encore d’éléments qui permettent de relier de façon certaine, de façon formelle l’ensemble des événements, mais le fait que les incendies aient visé à chaque fois des véhicules nous amène à penser de façon assez probable que le ou les auteurs sont les mêmes”, explique Rémi Coutin, Procureur de la République à Évreux. La piste criminelle est pour le moment privilégiée. Le ou les auteurs risquent jusqu’à quinze ans de prison. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos