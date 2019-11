À Florence, une fabrique de soie unique au monde

Au XVIe siècle, il existait 84 ateliers de tissage de soie à Florence. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Dans le quartier historique de San Frediano, les techniques n'ont pratiquement pas changé depuis la Renaissance. Elles sont pourtant gardées secrètes, car ce sont elles qui créent les motifs des tissus. Le savoir-faire de ces ateliers s'exporte dans le monde entier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.