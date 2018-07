À la frontière franco-belge, un match déchirant

Cette demi-finale France-Belgique sera-t-elle un match entre amis ? Nous partageons une même langue et une longue frontière commune de 620 kilomètres. Elle coupe en deux le village de Gognies-Chaussée. D'un côté du trottoir, on a des supporters français, et de l'autre, les Belges. Mieux vaut donc jouer la neutralité. Une salle pour faire la fête a même été décorée aux couleurs des deux camps, pour ne fâcher personne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.