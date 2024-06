À gauche : s'unir pour l'emporter ?

L'union de la gauche, à Grenoble si l'on en rêve, beaucoup ont du mal à y croire. En cause pour Malika, une habitante, des élections qui arrivent trop rapidement. La gauche a gâché beaucoup de temps, selon Julien, un habitant également. Dans la ville, c'est la France Insoumise qui est arrivée en tête aux Européennes avec 21,87 % des voix, devant le PS, le Rassemblement national n'est que troisième. À 19 ans, Johan a voté le week-end dernier, pour la première fois. Si elle est déjà prête à faire des compromis pour son prochain bulletin, "je suis plutôt pour des idées radicales, et je suis prête à avoir des idées plus douces si cela peut mettre d'accord tout le monde"; explique-t-elle. Pour d'autres, faire barrage au RN oui, mais pas à n'importe quel prix. "Je ne voterai pas pour la coalition, c'est certain, parce que je ne supporte pas cette partie, je ne supporte pas ces gens et je considère qu'ils sont aussi dangereux pour la démocratie que le Rassemblement national", a confessé un Grenoblois aux reporters de TF1. Selon nos informations, à gauche, les responsables politiques locaux ont prévu de se rassembler demain, 11 juin, pour proposer une liste commune. TF1 | Reportage F. Chevallay, J. Chaize