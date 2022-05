"À huit ans, je savais que je serais comédienne" : Audrey Fleurot est de retour avec la saison 2 de HPI

Une actrice au tempérament de feu dans une série phénomène. C'est le cocktail qui a séduit plus de onze millions d'entre vous en 2021. Après quelques mois d'attente, Audrey Fleurot alias Morgane Alvaro est de retour ce jeudi soir. Les aventures de cette mère célibataire surdouée, un peu déjantée, ont été vues dans 90 pays. Et une saison 3 est déjà confirmée. Avec sa chevelure incandescente, Audrey Fleurot n’est jamais vraiment passée inaperçue. Aujourd’hui, elle est tout simplement incontournable. À l’avant-première de la saison 2 de HPI, une salle bondée est venue connaître la suite des aventures de Morgane Alvaro, excentrique surdouée, au service des forces de l’ordre. Le magnétisme d’Audrey Fleurot est la pièce maîtresse de la série. "Elle est solaire, elle est très drôle. Elle dégage un truc à l’écran incroyable", affirme un fan. "Elle a un sens de la drôlerie, du comique, qui est absolument incroyable", ajoute une jeune femme. Mais où est passée l’enfant timide qu’elle était ? La petite fille réservée, impressionnée par la scène ? Timide, mais déterminée, Audrey Fleurot a toujours su qu’elle serait comédienne. "À huit ans, je savais ce que je voulais faire. Je trouve ça dur de se satisfaire d’une seule vie. Là, vous avez l'opportunité, dans un temps qui vous est donné, d’être quelqu’un d’autre et de vous autoriser des choses que vous ne vous autoriseriez pas dans la vie", témoigne-t-elle, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Sitbon, S. de Vaissière, J.Y. Mey