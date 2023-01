À Jonzac : on n'a pas de pétrole mais on a de l'eau chaude

Jonzac, ses thermes et ses 43 ans de géothermie. Au centre aquatique de la ville, la température de l'eau n'est pas un problème. A l'heure où certaines piscines ferment pour cause d'explosion du budget énergie, ici, la facture n'a pas bougé. Une eau à 29°C, jusqu'à 34°C dans certains bassins, et une serre tropicale à près de 30°C. "On a beaucoup de fruitiers exotiques, des papayers, des bananiers, des agrumes et bien d'autres choses. Des orchidées, beaucoup d'hibiscus parce qu'ils se plaisent beaucoup à cette température", indique Priscille Gauthier, jardinière - Parc aquatique "Les Antilles de Jonzac". Mais comment est-ce possible dans cette ville de 5 300 habitants ? Le secret est sous nos pieds. L'ancien maire de la ville nous montre sa trouvaille. Sur l'un des forages dont il a eu l'idée en 1979. Géographe de formation, il avait quelques idées. "J'avais décidé d'être un maire entreprenant dans ce domaine-là, en partant des connaissances issues d'un puits de pétrole qui n'avait pas donné de pétrole, mais qui avait donné de l'eau chaude", raconte Claude Belot. TF1 | Reportage G. Bellec, C. Blanquart, F. Peccatier