À la campagne, il y a aussi du bruit !

Ces dernières années, on a vu fleurir des plaintes contre toutes sortes de nuisances sonores campagnardes. De l'âne à la grenouille, et même jusqu'aux cigales, la loi peut le sanctionner. Selon Pierre Morel-À-L'Huissier, député LR de la Lozère, la multiplication des actions en justice représente un danger pour la ruralité. Il vient de déposer une proposition de loi pour protéger ce qu'il appelle " le patrimoine sensoriel des campagnes". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.