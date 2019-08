À la découverte d'Arcachon, la station "impériale"

Elle s'étire entre mer et pinèdes, cernée par sept kilomètres de plages de sable fin. Mais Arcachon, c'est aussi un patrimoine architectural. La commune a été créée il y a 160 ans par décret impérial. D'un trait de crayon, Napoléon III aurait dessiné les contours de la ville. Elle est divisée en plusieurs quartiers, dont le Joyau et la Ville d'hiver. Arcachon ne s'anime plus seulement en haute saison, mais quasiment toute l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.