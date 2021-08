À la découverte des Bahamas et de sa baie des cochons

Ils vivent sur cette plage secrète, en liberté. Ces cochons sauvages sont les seuls habitants de Rum Cay, une des 700 îles de l’archipel des Bahamas. Pour s’y rendre, il faut prendre le bateau et naviguer au milieu des bans de sable blanc. Des cochons aux allures de sanglier. Leur premier réflexe : se ruer vers la nourriture. quitte à se jeter à l'eau. Et visiblement, ils ont le pied marin. Ils nagent au milieu des touristes, à la recherche de friandises. L’arrivée de ces cochons sur ces îles est entourée de mystère. Les légendes évoquent des pirates qui les ont abandonnés, pensant les manger plus tard. Autre hypothèse : Christophe Colomb les aurait aussi amenés d’Espagne en 1492. Actuellement, une chose est sûre, ils sont devenus une attraction lucrative. Sur toutes les îles environnantes, seule celle-ci abrite des cochons. Ils sont à la fois sauvages, mais aussi domestiques. Ces cochons sont loin d’être les seuls à aimer se baigner dans ces eaux turquoises.