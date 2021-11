Mangues en Sicile, lavande au Cachemire... à la découverte de cultures surprenantes

Débutons par une devinette, où sommes-nous ? Dans un champ de lavande de la Drôme, du Vaucluse ? Est-ce le Var ? Non, nous voici dans L'Himalaya, les montagnes du Jammu-et-Cachemire en Inde. La récolte a lieu deux fois par an. Il y a encore quelques années, ces cueilleuses n'ont jamais vu un brin de lavande. "Ces fleurs sentent tellement bon. Leur parfum est tellement agréable.Nous coupons la lavande au moment où on va pouvoir en extraire le maximum d'huile essentielle. Cette huile sera ensuite utilisée dans des parfums ou des produits cosmétiques", dit Maya Rajpoot, ouvrière agricole du district de Doda (Inde). Le changement climatique a rendu les pluies irrégulières. Alors, Bharat Bhushan, agriculteur, a abandonné ses cultures de maïs, il a 10 ans pour planter cette fleur originaire du bassin méditerranéen qui a besoin de très peu d'eau. "Au début, on était sceptique. On se demandait si cette plante, cultivée en France ou en Bulgarie, allait pousser chez nous. J'ai commencé avec moins d'un hectare de lavande et de nombreux fermiers m'ont suivi. Entre 400 et 500 fermiers sont mis à la lavande et ont multiplié leurs revenus par quatre, voire six", explique le cultivateur. Et le gouvernement indien a bien compris l'intérêt de ce nouveau marché. Il a distribué gratuitement de nombreux plants de lavandes et des pressoirs. Ces reconversions inattendues se multiplient sur toute la planète. En Sicile, la température a grimpé de 1,5 °C en un siècle. Pietro Cuccio a donc pris sa décision il y a 20 ans, finis les citrons place aux mangues ! Un pari pas tout de suite compris. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.