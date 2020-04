À la découverte de Chambord pendant le confinement

Chambord figure parmi les lieux chargés d'histoire désertés par les visiteurs en cette période de confinement. Le château subit sa plus longue fermeture depuis la Seconde Guerre mondiale et compte dix fois moins de salariés que d'habitude en ce moment. Tous espèrent revoir des touristes dans les allées du domaine au début de l'été.