À la découverte de Cilaos, le village perché à La Réunion

Sur l'île de La Réunion, notre équipe vous emmène à la découverte d'un lieu unique. Cilaos, un refuge découvert par d'anciens esclaves qui cherchaient à fuir. D'un seul regard, on peut y admirer un volcan, des vignobles, des sources chaudes, des cascades. Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, c'est un endroit magique qui se mérite.