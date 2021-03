À la découverte de Hainan, l’île préférée des Chinois

C'est un petit coin de paradis insoupçonné. L'île de Hainan, à la pointe sud de la Chine, est un écrin d'azur et de tropique où tous les vacanciers du pays semblent s'être donné rendez-vous. Une parenthèse en amoureux, pour découvrir les joies de la glisse ou se montrer sous son meilleur angle... Hainan, c'est l'été toute l'année, la nouvelle destination préférée des Chinois. Cette année, l'île bat des records avec 4,5 millions de visiteurs en février pour une seule semaine de vacances. C'est quatre fois plus qu'en 2020. Mr Meng était ouvrier dans une usine du nord, il a tout plaqué pour s'installer à Hainan. Aujourd'hui avec son petit stand de fruits, il gagne deux fois mieux sa vie. "Je me suis installé ici car il y a plein de monde. Les affaires sont bien meilleures qu'ailleurs", confie le vendeur. Un el dorado aussi pour les hôtels de luxe qui ont envahi la côte. Parmi eux, un village vacances bien connu des Français. Le Club Med compte 900 chambres, qui sont presque toutes occupées en période de vacances. Une reprise post-covid qui a de quoi redonner le sourire à Éric Lejeune, le chef de village. "Le fait que les Chinois ne peuvent pas sortir de la Chine ou c'est très compliqué pour eux de le faire, on a bénéficié de ce boom", explique-t-il.