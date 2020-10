À la découverte de Kyushu et les bienfaits de ses volcans

C'est le pays des ogres de feu. Kyushu, une île à la pointe Sud du Japon, compte près d'un quart des volcans actifs de l'archipel. À Kirishima, une cité bâtie d'un volcan, les habitants n'ont aucune inquiétude. Au contraire, les fumerolles leur sont utiles à la vie quotidienne. La préparation des spécialités locales comme les maïs, œuf et gâteau japonais sont tous cuits grâce aux vapeurs des volcans. Kirishima n'est pas une exception. C'est toute l'île de Kyushu qui vit au rythme des volcans. Les éruptions sont fréquentes. Même si celles-ci sont massives, elles font rarement des victimes, car sont surveillées et les habitants y sont préparés. Le Sakurajima, un volcan très renommé, est l'un des plus dangereux au monde. Ces éruptions sont permanentes. À seulement huit kilomètres, il fait face à une ville de 600 000 habitants. Protégés par un système d'alerte efficace, les Japonais de Kyushu ne craignent pas les volcans. Pour eux, c'est même une source de richesse.