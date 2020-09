À la découverte de la chaîne des Puys en Auvergne

En Auvergne, les pierres volcaniques ont gardé toutes leurs propriétés. Des scientifiques y vont pour étudier des blocs entiers. Dans le parc régional des volcans, l'extraction de la pouzzolane continue. On y exploite des cratères depuis la Rome antique. Cette pierre est très utile, pour les jardins paysagers par exemple. Elle se retrouve notamment sous le terrain du Stade de France, l'hippodrome de Vichy ou encore à Marseille pour filtrer les eaux de la ville.