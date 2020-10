À la découverte de la clinique pour tortues marines de Lampedusa

Depuis 32 ans, un centre recueille des tortues blessées à Lampedusa, une île italienne à l'extrême pointe sud de l'Europe. Actuellement, elles sont plus d'une cinquantaine en convalescence et c'est toujours la même histoire qui se répète. Cette année 2020, sur 93 tortues soignées, deux seulement sont mortes. Beaucoup de zones d'ombre entourent encore ces reptiles. Sur les sept espèces de tortues marines, six figurent actuellement sur la liste rouge des espèces menacées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.