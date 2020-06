À la découverte de la côte amalfitaine en Italie

Ce mardi soir, nous vous proposons un voyage merveilleux sur la côte amalfitaine. D'ordinaire, ses 50 km de littoral attirent les foules, mais cette année, les voyageurs se font encore attendre. Les rares touristes sont des Italiens patriotes, mais cela ne suffit pas à combler l'absence des touristes étrangers. Durant ce printemps si particulier, les habitants ont retrouvé leurs activités d'antan, le citron et la pêche. Mais maintenant, ils souhaitent tous que les vacanciers reviennent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.