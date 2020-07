À la découverte de La Dombes, la région aux mille étangs

Surnommée le "pays aux mille étangs", La Dombes en compterait en réalité plus de 1 200, et leur étendue ne se dévoile que par les airs. Un paradis pour les hérons cendrés, les aigrettes et les oies sauvages, mais la reine incontestée des lieux, c'est la carpe. Pour découvrir cet écosystème unique au monde, il faut être bien accompagné. Les étangs peuvent se vider comme des baignoires. Grâce à une multitude de canaux, ils sont même reliés entre eux en chaîne.