À la découverte de la forêt de Païolive en Ardèche

La forêt de Païolive se trouve à l'extrême-sud de l'Ardèche. On y découvre de fascinantes sculptures de pierre comme l'Ours et le Lion. Le site abrite aussi des chênes vieux de plusieurs siècles. Cinq mille espèces d'insectes y ont été répertoriées. Certaines n'existent nulle part ailleurs. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.