À la découverte de la forêt exceptionnelle de l'Aigoual dans les Cévennes

Cette forêt réserve quelques surprises comme ces séquoias géants de plus de trente mètres de haut, importés de Californie. Toute cette verdure est une création de l'Homme. Il y a 150 ans, seul le quart de cette région était boisé. Mais en 1870, l'État décide de planter des arbres afin de lutter contre les inondations. Entre 1870 et 1905, plus de 68 millions d'arbres ont été plantés. Entretenue régulièrement depuis plus d'un siècle, la forêt s'est développée pour devenir aujourd'hui l'une des plus vastes de France. Au hasard d'une promenade, on découvre quelques vestiges de la forêt originelle. De cette forêt se dégage une atmosphère qui fait le bonheur des promeneurs, mais aussi des photographes. Méconnue et difficile d'accès, la forêt de l'Aigoual est l'une des plus belles de France. Elle livrera ses secrets à ceux qui sauront s'aventurer sous ses frondaisons.