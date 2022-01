À la découverte de la grande muraille du Piémont en Italie

Unique en Europe, la forteresse de Fenestrelle serpente sur 3 km à près de 2 000 m d'altitude. Trois hommes partent à vélo à son assaut malgré une température de - 2 °C. En haut de la côte, la Grande Muraille du Piémont s'offre à eux. Mais pour pénétrer son enceinte, il faut mettre pied à terre. Anna Canonico, membre de l'association "Progetto San Carlo Onlus", y a un accès privilégié. Elle est l'une des gardiennes de la forteresse. Anna a grandi au pied de l'impressionnant complexe militaire accroché à la montagne. Les murs ont été érigés au XVIIIe siècle pour protéger le territoire des rois de Savoie, des invasions françaises. Le fort Tre Denti ponctue la muraille au fil de 800 m de dénivelés. Six mille marches dont quatre mille s'enchaînent dans un tunnel qui semble infini. Luri Bossuto, président de l'association "Progetto San Carlo Onlus", en connaît tous les secrets. "Neige, bombardement, intempéries, cette galerie couverte est à l'épreuve de tout pour assurer aux troupes de relier les différentes parties de la forteresse", explique-t-il. Le corridor n'est pas complètement étanche. Luri nous guide vers un autre bâtiment. "D'ici, on surveillait les prisonniers d'État",dit-il. Ils purgeaient des peines de plusieurs années dans un confort plus que sommaire. Plus personne n'a occupé ces lieux depuis la Seconde Guerre mondiale. Une fois par semaine, Anna et Gian Pietro auscultent une portion de la forteresse, " surtout à cette période, avec la neige, le gel, ça abîme les bâtiments. La végétation cause aussi beaucoup de dégâts", dit Anna. La forteresse de Fenestrelle n'a jamais été assaillie en 200 ans d'utilisation militaire. Ses actuels défenseurs s'activent désormais contre les assauts du temps. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa