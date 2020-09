À la découverte de la maison de champagne Krug

L’histoire du champagne passe au fil des saisons. C’est aussi une histoire de quatre siècles entre du raisin et des hommes. Les vendanges ont lui en ce moment. C’est une période décisive, réglée heure par heure, notamment pour les grandes maisons. L’une d’entre elles a ouvert ses portes, ses caves et ses bouteilles centenaires à nos reporters. Ils ont été guidés par Julie Cavil, cheffe de caves de la maison de champagne Krug. Elle veille sur le Clos du Mesnil, l’un des plus prestigieux et les plus chers du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.