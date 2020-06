À la découverte de la mangrove guadeloupéenne

La mangrove offre une autre facette de la Guadeloupe loin des plages de sable blanc et des cocotiers. Elle se niche au nord de l'île au cœur du parc national du Grand Cul-de-Sac marin. Une forêt sur l'eau qui s'étale sur plus de 4 000 hectares. Vue du ciel, elle paraît impénétrable, mais cette mangrove de bord de mer est une immense nurserie. Un trésor naturel indispensable à l'équilibre et au développement de la faune marine.