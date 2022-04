À la découverte de la montagne de l'Étoile au Portugal

On l'appelle la montagne de l'Étoile, car il n'existe pas au Portugal de sommet plus proche du soleil. "Nous sommes sur le point le plus haut du Portugal avec les fameuses tours qui étaient stratégiques il y a 50 ans en arrière. Avec leurs étranges formes, elles sont aujourd'hui la première surprise à émerveiller le visiteur. Les Américains les ont construites en pleine Guerre froide comme avant-poste en Europe de l'Ouest. "Il y avait des radars au sommet de ces tours". La montagne de l'Étoile est aussi le seul endroit du pays o où l'on peut skier. Les pistes ne sont pas gigantesques, mais elles présentent des avantages. "Il n'y a pas beaucoup de monde, ce n'est pas comme dans les Pyrénées". Une montagne presque comme une anomalie au Portugal, qui se plaît à dissimuler de nombreux trésors le long du chemin. Pour les dévoiler, nous suivons José et Antonio. Tous deux sont biologistes et guides. "À la fin de l'hiver lorsque la neige fond, beaucoup de fleurs rares apparaissent"... La suite dans le reportage ci-dessus. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche, L. Floc'h