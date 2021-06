À la découverte de la petite merveille de Normandie, les îles Chausey

Naviguer à la voile au milieu des récifs de Chausey nécessite un peu d'expérience et beaucoup de concentration. Et pour cause, le marnage ou l'amplitude des marées y est particulier. Il est de quatorze mètres, l'un des plus importants au monde. À marée basse 365 îlots apparaissent comme par magie et un paysage lunaire s’étend sur cinq mille hectares. Il attire des photographes, mais aussi des peintres. L'archipel est aussi un haut lieu de la pêche à pied. À chaque grande marée, des habitants de la région et des touristes partent à la recherche de coquillages et de crustacés cachés sous les blocs de granite. Cette activité est désormais réglementée et contrôlée. À chaque marée des gardes du littoral de l'archipel patrouillent et vont à la rencontre des pêcheurs pour faire appliquer la réglementation, notamment les taille des prises. Chausey est surtout célèbre pour ses homards, pêchés par quelques professionnels. Le crustacé y trouve tout ce qui lui faut pour se développer et se reproduire. Une amplitude de marée-record, mais pas seulement. Comme de nombreux sites exceptionnels, Chausey doit trouver le juste équilibre entre activité touristique et respect de l'environnement.