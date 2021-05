À la découverte de la presqu'île de Giens, la perle du Var

Le site des salins des Pesquiers est devenu un refuge pour les flamants roses, qui viennent y parader. Le conservatoire du littoral est propriétaire de ces salins, 150 ha où l'exploitation du sel s'est arrêtée en 1995. La biodiversité se développe. On y recense 300 espèces d'oiseaux. Du repos, de la nourriture aussi dans un habitat idéal pour eux, car dans les salins, si l'homme contrôle de gérer les niveaux d'eau, ce n'est plus pour produire du sel, mais pour permettre aux oiseaux de s'épanouir. Des ouvrages hydrauliques, témoignages du passé des salins, de l'histoire de la presqu'île. Quelques kilomètres plus loin, la famille de Régis Gautier vit sur ces terres depuis huit générations. Il a aussi à cœur de préserver ce patrimoine, ce terroir. La famille gère un minuscule domaine viticole d'1,5 ha. Leur vigne s'épanouit juste au-dessus de la mer. Il souhaite nous faire découvrir d'autres trésors comme ces criques ou encore ces falaises qui tombent vers la mer. Un peu plus loin, ce site totalement préservé abrite une végétation méditerranéenne adaptée. Les plantes sont fragiles sur cet espace naturel que seul le sentier du littoral permet d'explorer. Il faut donc gérer protection des milieux et fréquentation. Des plantes patrimoniales à protéger, une authenticité à préserver.