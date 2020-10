À la découverte de la rive sacrée de la Galice en Espagne

Enveloppée par la brume du petit matin, la rive sacrée envoûte et intrigue. Au cœur de la Galice, au nord-ouest de l'Espagne, c'est un monde à part qui se dévoile au bord de la rivière. Une terre reculée. Notre équipe a embarqué pour découvrir le rivage au fil de l'eau. C'est la promesse d'un dépaysement total où l'imagination se perd parfois dans les méandres du fleuve. Si la rive sacrée s'est fait un nom, c'est qu'on y trouve la plus grande concentration d'églises et monastères du pays. Plus de 150 de part et d'autre de la rivière. Le monastère de San Salvador de Ferreira, bâtit au 10ème siècle, est le dernier à être encore en activité dans la région. Pour les visiteurs qui s'aventurent jusque-là, le plus grand mystère, ce sont les vignes qui semblent dévaler les montagnes jusqu'au fleuve. Elles ont été plantées en culture en terrasses sur des pentes à 85 degrés par les Romains. La Ribeira Sacra de son nom galicien est une appellation d'origine protégée en Espagne, aussi bien pour sa situation géographique que pour sa récolte traditionnelle des raisins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.