À la découverte de la vallée de Chaudefour en Auvergne

Le parc compte pas moins de 900 espèces d'animaux et 1 600 espèces végétales. Le statut de réserve naturelle l'a protégé ces trente dernières années. La vallée est aujourd'hui l'un des joyaux du Puy-de-Dôme. Sa fréquentation ne cesse d'augmenter, particulièrement en été où elle devient un lieu privilégié pour l'escalade. Une activité tout aussi contrôlée pour que la vallée de Chaudefour ne perde jamais son authenticité.