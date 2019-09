À la découverte de la vallée du sel en Espagne

Les salines d'Añana sont l'un des paysages les plus spectaculaires et étonnants d'Europe. Cette mine de sel est exploitée depuis près de sept mille ans. S'étendant sur douze hectares, elle est située au nord de l'Espagne, au milieu des montagnes du Pays Basque espagnole. Le sel n'y vient pas de l'eau de mer, mais de quatre sources souterraines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.