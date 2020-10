À la découverte de la Verzaska, la rivière émeraude joyau de la Suisse

La Verzaska se mérite. Après une demi-heure de marche, elle se dévoile enfin. L'eau est à 14°C. Elle est claire, translucide. Et la visibilité est surprenante. L'explication vient des sommets, à 2 500 mètres d'altitude. En s'écoulant dans cette vallée étroite, l'eau douce est filtrée par la roche. Depuis des siècles, le courant sculpte minutieusement ses jolies courbes. De nombreux microorganismes peuplent la rivière, ce qui en fait un terrain de jeu idéal pour les truites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.