À la découverte de Lescun, la perle des Pyrénées

Il culmine à 898 mètres très précisément. C'est le plus haut village des Pyrénées-Atlantiques. Lescun est un plateau entouré de montagnes qu'une équipe de TF1 a découvert raquettes aux pieds. Aux portes du parc national des Pyrénées, à la frontière avec Aragon et la Navarre, il est notamment traversé par le GR10, sentier de grande randonnée. De quoi prendre un peu de hauteur, et mieux comprendre pourquoi on surnomme ce site "Dolomites des Pyrénées", référence au célèbre massif italien. Le cirque de Lescun, François Stuttgé l'apprécie même lorsqu'il joue à cache-cache derrière les nuages. Accompagnatrice depuis 24 ans, elle ne se lasse ni de ses dentelles rocheuses, ni ses chemins escarpés. Une vie à la montagne qui s'est écrit dans le village dès le XIVe siècle. Ruelles étroites, maisons aux murs épais, toits d'ardoises... Lescun a tout d'une carte postale, même pour ses 170 habitants. Il renferme en plus une ressource inestimable qui coule de ses fontaines, lavoirs et abreuvoirs. La tradition pastorale en vallée d'Aspe remonte à la fin de la Préhistoire. Lescun compte toujours plus d'une dizaine d'exploitations. À 31 ans, Bernard Cauhapé est à la tête de l'une d'elles. L'été en estive, l'hiver à la bergerie, à prendre soin de ses 230 brebis. Un quotidien rythmé par la traite et la fabrication du fromage, un savoir et des gestes empiriques. À l'écart des stations de ski, Lescun et son cirque se sont faits une place dans les guides touristiques. Campings, gîtes, hôtels, auberges, il totalise 600 places d'hébergement. Marlène Caussanel et son compagnon ont fait le choix de venir s'y installer pour prendre la suite d'une maison d'hôte familiale, un pari réussi. Le couple a enregistré 25 000 nuitées durant l'année 2023. Alors pour les Lescunois, il faudra veiller. Se protéger du tourisme de masse pour tenter de préserver cette perle des Pyrénées. TF1 | Reportage H. Villatte, É. Castaing