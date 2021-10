À la découverte de l’île de Milos en Grèce

"J'ai l'impression d'être seule sur ma propre planète, ou sur la lune comme dans un rêve. Je n'arrive pas à croire qu'un tel endroit puisse exister", s'étonne Mady Likeridou. Pour découvrir l'île de Milos, il faut accoster à Sarakiniko, l'une des plus belles plages des Cyclades. C'est là où nous avons retrouvé Mady. Cette photographe professionnelle n'oubliera jamais le jour de son arrivée sur l'île en 1999. On doit la couleur blanche éclatante qui domine le paysage de Milos à la kaolinite, une roche polie par le vent et les eaux depuis trois millions d'années, dont l'origine est volcanique. Le cratère est en sommeil depuis 90 000 ans. À Kalamos, des vapeurs s'échappent encore du volcan. Et plus on s'approche, plus la température monte. Sa curieuse géologie fait de Milos un musée à ciel ouvert. Ses criques, ses falaises, lui ont d'ailleurs valu le surnom d'île aux mille couleurs. Partout sur l'île, la statue de Vénus de Milo s'expose fièrement sur les devantures des pavillons, dans les jardins et les ruelles. Elle a été découverte en 1820 dans le village de Tripiti où nous nous sommes rendus. La Vénus de Milo, l'une des plus célèbres au monde, est à Paris maintenant. Mais restera-t-elle au Louvre pour toujours ? Les habitants de Milos ont lancé une pétition pour tenter de récupérer la sculpture tant convoitée.