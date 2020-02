À la découverte de l’île japonaise de Yakushima qui abrite le plus vieil arbre du monde

Les torrents de pluie sont incessants sur l'île. C'est l'un des endroits les plus pluvieux au monde. Un climat subtropical qui a donné naissance à cet écosystème si riche et singulier. Elle abrite 650 variétés de mousses et près de 2 000 espèces de plantes. Au Moyen-Âge, Yakushima était surnommé "l'île de la médecine". Elle était connue pour ses sources d'eaux chaudes naturelles et volcaniques dans la mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.