À la découverte de l'Irlande du Nord, au pays des géants

La côte abrupte provoque l'imagination, comme le site, le plus connu d'Irlande du Nord, la Chaussée des Géants. Les habitants racontent que ces pierres à la forme remarquable sont un passage construit puis détruit par deux géants ennemis entre l'Irlande du Nord et l'Écosse. La légende attire autant que le panorama. Ces 40 000 colonnes de basalte, classées au patrimoine mondial de l'Unesco, ont accueilli presque 700 000 visiteurs en 2023. L'Irlande du Nord est moins prisée que sa grande sœur, la République d'Irlande. Pourtant, elle commence aussi à séduire des Français. Pour atteindre les plus beaux points de vue, la traversée d'un pont suspendu demande un peu de courage, comme le montre la vidéo en tête de cet article. Un paradis pour les amoureux de belles images. Après 26 ans de guerre civile, l'Irlande du Nord s'ouvre au tourisme, même dans la capitale. Les murs de Belfast, qui séparent encore les quartiers catholiques et protestants, racontent ce conflit. Un passé moins bien visible à la campagne. Le lac Erne est très bien préservé. Son eau regorge de brochets. La nourriture irlandaise n'a pas encore surpassé les paysages pour séduire les touristes. Il faut dire que la réputation de certains lieux est mondiale, aidée par les réalisateurs de la série "Game of Thrones". Les autorités estiment qu'un étranger sur six vient pour elle. Cette route, bordée de hêtres centenaires, est un arrêt de choix. Dans ce petit territoire britannique au panorama surprenant, le tourisme génère un milliard d'euros par an. Alors, l'Irlande du Nord continue d'investir pour partager son patrimoine historique et ses itinéraires côtiers magnifiques. TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor