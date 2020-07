À la découverte de l'Islande, le lagon de glace

On y contemple les geysers, les volcans, les glaciers et la fonte des icebergs, la bien nommés plage des diamants, les aurores boréales en hiver ou encore le soleil de minuit en été. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux se rendre en Islande. À Höfn par exemple, les habitants vivent désormais plus du tourisme que de la pêche.