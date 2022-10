À la découverte de Little Paris, un petit bout de France à New York

Les New-yorkais peuvent même y apprendre notre langue au sein d'une école. Des cours de français en toute décontraction, verre de vin et plateau de fromages à l'appui. Ce petit Paris se situe au cœur de Manhattan, entre Little Italy et Chinatown. Pour le moment, il n'occupe qu'un tout petit bout de rue, mais sa zone d'influence s'étire sur tout le secteur, avec moult enseignes françaises. Même les plaques de rue ont été fabriquées à la main en France, du côté de Nantes. Cette initiative n'est pas que purement commerciale. Elle a aussi un sens historique puisque l'histoire d'amour entre les Français et Manhattan dure depuis très longtemps. À la fin du 19ème siècle, ce quartier avait déjà l'accent français et s'appelait Little France ou French Quarter. En tout, 20 000 personnes avaient quitté l'Hexagone pour y vivre leur rêve américain. Aujourd'hui, 35 000 de nos compatriotes vivent à New York, mais ils sont éparpillés dans toute la mégalopole. Et le café Maman entretient la flamme francophile, l'esprit parisien, l'odeur des croissants en prime. Mais là-bas, le best-seller, c'est le très Américain cookie. Il a été sacré meilleur cookie de New York par Oprah Winfrey. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard, S. Belmar.