À la découverte de tous les goûts de la lavande

En ce début juillet, les Alpes-de-Haute-Provence embaument le parfum de la lavande. La récolte vient d'ailleurs de débuter. Souvent qualifiée d'or bleu, elle sert à produire des huiles essentielles, des savons et surtout des pâtisseries prisées par des visiteurs du monde entier. À Valensole, les touristes viennent par milliers pour voir le paysage des champs de lavande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du DATE 1er juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.