À la découverte de Zanzibar, l'archipel aux mille couleurs

Au large des côtes tanzaniennes, Zanzibar est un archipel dont la réputation a depuis bien longtemps traversé les océans. Cela grâce à ses plages de sable blanc, ses eaux aux mille nuances de bleu et ses fonds marins uniques sur la planète. La barrière de corail de Mnemba fait sept kilomètres de long et figure parmi ses merveilles. Classée réserve marine par les autorités, la pêche y est interdite toute l'année. Une politique qui semble efficace. Aujourd'hui, près de 400 espèces marines vivent dans ces profondeurs. Si le site est connu dans le monde entier, c'est parce qu'on peut y observer des dauphins. La carte postale de Zanzibar, ce sont ses plages de rêves recherchées par près de 400 000 touristes chaque année pour le farniente et les sports de glisse. Mais l'île abrite un autre trésor, sa capitale Stonetown ou la ville de pierre. Son architecture raconte le brassage des cultures qui se sont succédé sur l'île. Un musée à ciel ouvert. Les bâtiments laissent imaginer la richesse de Zanzibar aux XVIIIè et XIXè siècles, lorsque la ville était la plaque tournante du commerce mondial d'or, d'ivoire, mais surtout d'épices. Noix de muscade, cannelle, cardamome, ylang-ylang, et surtout l'épice qui a fait la richesse de l'île, le clou de girofle. Zanzibar en est le deuxième producteur mondial. Ces épices sont toujours cultivées dans les terres et retrouvées dans les plats des plus grands chefs Zanzibar est un archipel dont le nom à lui seul fait rêver. Au large des côtes de l'Afrique de l'Est dans l'océan Indien, elle est aussi surnommée l'île aux épices.