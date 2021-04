À la découverte des animaux du parc Queen Elizabeth en Ouganda

Ce safari sur l'eau est l'un des plus beaux de l'Afrique de l'Est, mais aussi l'un des plus préservés, car l'Ouganda n'est pas une destination très connue des touristes. Pourtant, grâce à des guides comme Timothy, on peut approcher dans le parc national Queen Elizabeth l'un des animaux les plus dangereux du continent, l'hippopotame. Ne vous fiez pas à son air placide, il tue plus d'humains que le lion et le léopard réunis. "Ils ont les plus grosses canines de tout le royaume animal. Et ils s'en servent pour se battre ou attaquer une proie de manière totalement imprévisible", explique Timothy. En début d'après-midi, les animaux sauvages viennent s'abreuver dans le canal de Kazinga. Les éléphants parcourent sans relâche les 2 000 km² du parc de la Reine Elizabeth. Créée dans les années 50, cette réserve est aujourd'hui la plus visitée d'Ouganda. Pour ces touristes allemands, c'est la destination à privilégier. "Si vous comparez les prix d'entrée avec les parcs nationaux au Kenya ou en Tanzanie, c'est bien moins cher en Ouganda", dit l'un d'eux. Des tarifs inférieurs à 20 %. L'Ouganda qui a connu la guerre et la dictature mise depuis une quinzaine d'années sur son potentiel touristique. Tout y est plus sauvage et aussi époustouflant qu'ailleurs dans la région. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.