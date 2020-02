À la découverte des beffrois du Nord

Ils ont été construits au Moyen Âge pour marquer l'indépendance des villes face aux suzerains. Aujourd'hui, les beffrois et leurs cloches rythment encore la vie de millions d'habitants surtout dans le Nord. À elle seule, la région des Hauts-de-France en compte vingt-trois, qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Nos équipes ont pris de la hauteur pour nous révéler quelques secrets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.