À la découverte des boues magiques de la mer Morte

Située sur le point le plus bas de la planète et le plus salé également, la mer Morte est apparue il y a 200 000 ans. Tout y est exceptionnel. Par exemple, le fait de flotter sans même savoir nager. On peut aussi s'enduire d'une boue qui adoucit la peau. Étant à la fois une manne économique et une fierté nationale, cet endroit est pourtant en danger aujourd'hui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.