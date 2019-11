À la découverte des caves troglodytes de Doué-la-Fontaine

Sous le village de Doué-la-Fontaine, au coeur des vignes, des kilomètres de galéries s'étendent sur l'équivalent de mille terrains de foot. En surface, il est impossible de soupçonner qu'il y a une ville souterraine aux aires de temples égyptiens. Et pourtant, on y décompte plus de 500 caves dont la plupart appartiennent à la commune. Mais seules 10% d'entre elles sont ouvertes au public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.